Asse Napoli-Empoli: non solo di Lorenzo, c'è un altro talento sulla lista di Giuntoli

L'Empoli, ormai retrocesso, si prepara a ristrutturare il proprio organico, con diversi giocatori che ovviamente lasceranno la Toscana. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, con diversi intrecci legati anche al Napoli: "Come già accaduto l’anno passato l’obiettivo è quello di tentare la risalita immediata in A. L’Empoli ci proverà grazie anche ai 25 milioni di euro di «paracadute» per la retrocessione e altre importanti entrate dovrebbero arrivare dalle cessioni, oltre a quella in dirittura d’arrivo di Di Lorenzo al Napoli per 10 milioni. Traorè, Rasmussen, Krunic, Bennacer e Caputo sono i nomi più caldi. Oltre la Fiorentina, su Traorè ci sono la Juve e una big di Bundesliga, Rasmussen è già tutto viola. Bennacer piace al Napoli, ma ha estimatori in Germania e anche la sua vecchia squadra, l’Arsenal, potrebbe ripensarci.