Asse Napoli-Fiorentina, in ballo quattro calciatori: occhio a Martinez Quarta

Il Napoli ha in programma quattro acquisti per il mercato di gennaio: un difensore centrale (come proprietà, visto l'infortunio di Buongiorno), un centrocampista che funga da alternativa ai titolari, un esterno e poi un possibile colpo a sorpresa. Il summit di mercato tra De Laurentiis, Manna e Conte di mercoledì scorso ha confermato l’intenzione da parte del club di mettere a disposizione del tecnico quei ritocchi utili per far levitare ulteriormente il tasso tecnico della squadra, in vista della seconda parte della stagione che il club partenopeo intende disputare ancora da protagonista.

Per quanto riguarda la corsia di sinistra, stando a quello che riporta Il Mattino, resta in piedi la trattativa per l’arrivo di Cristiano Biraghi in azzurro. Il calciatore della Fiorentina è in uscita, ha rotto con Palladino e Napoli sarebbe la meta ideale. Inoltre, al tecnico viola piace Michael Folorunsho e non disdegnerebbe di avere a disposizione Leonardo Spinazzola per il ruolo lasciato vacante da Biraghi. Previste novità nei prossimi giorni, con l'asse Napoli-Firenze che potrebbe riportare in auge anche un vecchio pallino azzurro come Martinez Quarta.