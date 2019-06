Asse Roma-Juve: Sarri pronto a liberarsi di nuovo di Higuain, sul piatto altri quattro nomi

Juventus e Roma continuano a lavorare per l'approdo in giallorosso di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i contatti proseguono e l'argentino resta un'opzione per la Roma del post Dzeko. I discorsi tra i due club, peraltro, non riguardano solo il Pipita: a Trigoria potrebbero approdare anche Perin e Cuadrado, mentre la Juve segue Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo.