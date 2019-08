Assurdo Gazzetta, la decisione razzista della Juve diventa "tutt'al più un eccesso di sicurezza"

“Alla base della scelta fatta dal club bianconero c’è, tutt’al più, un eccesso di sicurezza. Come diceva quello? Meglio prevenire che curare”. È la versione della Gazzetta dello Sport rispetto alla vicenda della chiusura dello Stadium non solo ai residenti in Campania ma anche a chi è nato in Regione. La decisione inedita, che la Questura ha spiegato di non condividere e che la Juventus ha potuto dimostrare di aver solo comunicato ma preso in autonomia, ha scatenato la reazione dei campani. “La Questura e l’Osservatorio, probabilmente, non pensavano che il club arrivasse a prendere una decisione del genere senza passare prima da una riunione ufficiale”, sottolinea la stessa Gazzetta per la quale però la scelta non è razzista ma “tutt’al più, un eccesso di sicurezza”.