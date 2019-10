Atalanta, ansia per Zapata: il bomber può saltare anche il Napoli

Duvan Zapata potrebbe saltare la sfida al Napoli del 30 ottobre dopo il problema accusato con la nazionale colombiana. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta Dello Sport: "Non c’è dolore, ma il fastidio all’adduttore destro ancora sì. I dubbi verranno azzerati nelle prossime ore: parola agli esami strumentali ai quali Zapata si sottoporrà stamattina. Se si trattasse solo di un’elongazione salterebbe la Lazio sabato e con ogni probabilità il City martedì, sperando poi di rientrare per l’Udinese (27 ottobre). Ma si teme uno stiramento che posticiperebbe il rientro: con un primo grado, resterebbe ai box per almeno tre settimane, saltando anche Napoli (30) e forse anche Cagliari (3 novembre) e il ritorno con gli inglesi (6)".