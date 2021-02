Atalanta, Gasperini scalda Muriel per il Napoli: altro che dodicesimo uomo

Appuntamento importante per l'Atalanta, che questa sera contro il Napoli insegue la seconda finale di Coppa Italia in tre anni, passaggio necessario per alimentare il sogno di un trofeo che impreziosisca il ciclo d'oro di Gasperini. Il tecnico ha ammesso di aver sacrificato qualcosa a livello di scelte in campionato, ma contro gli azzurri difficilmente rinuncerà a Muriel: "È il suo miglior marcatore stagionale - scrive La Gazzetta dello Sport -, l'attaccante che oggi sembra il più in forma e anche il più continuo".

Nove gol in tredici partite per il colombiano, ma il dato che depone più a suo favore è un altro: "In campionato il colombiano ha segnato in otto presenze da titolare consecutive - spiega la rosea -, quasi ribellandosi all'etichetta di 'dodicesimo perfetto' nata dal suo incredibile score da subentrato". E il fatto che stasera si tratti di Coppa Italia, dove è rimasto a digiuno nelle ultime due presenze da titolare, non toglie necessariamente sostanza al dato.