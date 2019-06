Atletico su James, Gazzetta: "Può essere una buona notizia per il Napoli"

Il Napoli continua a tenere i fari puntati su James Rodriguez. Le voci di calciomercato per il trequartista colombiano del Real Madrid sono sempre di più e ieri dalla Spagna, precisamente da Cadena Ser, è arrivata la notizia di un interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone per il calciatore ex Bayern che piace al Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la questione e scrive: “Se fosse fondata la notizia, per assurdo, potrebbe essere anche positiva per il Napoli. Infatti il Real non rischierebbe mai di rinforzare la diretta concorrente cittadina e dunque Florentino Perez sarebbe meglio disposto nei confronti di De Laurentiis”. Il quotidiano ricorda come la volontà del giocatore sia sicuramente quella di tornare a lavorare con Carlo Ancelotti, che gli ha fatto vivere a Madrid la stagione migliore della sua carriera.