Attacco al top anche senza Osimhen: come sta funzionando l'alternanza Simeone-Raspadori

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha il miglior attacco sia in campionato che in Champions League, nonostante l'infortunio occorso a Victor Osimhen. Il focus de La Gazzetta dello Sport: "In queste partite senza il centravanti africano, Spalletti ha sapientemente alternato al centro dell’attacco Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. L’argentino dà più profondità all’azione, con movimenti simili per certi versi a quelli di Osimhen. Mentre il doppio azzurro tende più a manovrare e a legare i reparti. Di fatto il Cholito contro il Liverpool e Jack contro Spezia e Rangers sono andati sempre in gol. E all’occorrenza possono anche giocare insieme, con Raspadori che si allarga, e proporre comunque movimenti sempre diversi che mettono in difficoltà qualsiasi linea difensiva avversaria, come mostrano i numeri".