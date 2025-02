Attacco in difficoltà: 18 gol nelle ultime 10 partite, solo 7 con le punte

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Nelle ultime 10 partite, il Napoli ha segnato 18 gol, di cui 7 con gli attaccanti. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Neanche la metà:4 di Lukaku e uno ciascuno di Neres, Raspadori e Politano. Nessun attaccante è in doppia cifra: Rom è a quota 9 reti (11 meno del capocannoniere Retegui); Politano e Neres a 2; Simeone e Raspadori a uno; Ngonge a zero e Okafor si vedrà. Kvara, per dirne una, ha distribuito 5 gol su 17 presenze, praticamente la somma dei gol di Neres-Politano più uno tra Jack e il Cholito.

Importantissimo, invece, è stato finora l’apporto realizzativo di McTominay e Anguissa: rispettivamente 6 e 5 reti. Una conseguenza del modo in cui Conte li impiega tatticamente, quasi seconde punte al fianco di Lukaku. L’apporto della panchina? Un gol di Simeone contro il Bologna (il 3-0), uno di Neres contro il Como (il 3-1), uno di Jack con il Venezia e il pari di Rom con il Parma. Prima del 2-1 di Frank. Centrocampista bomber".