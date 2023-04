Attacco rebus, altrove formazione è quasi fatta: un solo grande dubbio

Oltre i dubbi legati all'attacco, Spalletti sembra avere le idee chiare per la formazione anti-Milan con un solo ballottaggio

Oltre i dubbi legati all'attacco, Spalletti sembra avere le idee chiare per la formazione anti-Milan con un solo ballottaggio. Ecco le ultime dal Corriere dello Sport: "Da una difesa che davanti a Meret va a memoria, da destra a sinistra sono quelli che si immaginano, Di Lorenzo su una fascia, Rrahmani e Kim in mezzo e Mario Rui in lieve vantaggio su Olivera, perché da quella parte ci starebbe Brahim Diaz che sul breve ha bisogno di ritrovarsi accoppiato con un uomo dal passo simile".