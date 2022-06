“Attendiamo risposta entro…”, nella mail dei legali di Mertens c’è anche un ultimatum

Non solo un'alta richiesta economica per rinnovare, ma anche un ultimatum per decidere in fretta del proprio futuro

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non solo un'alta richiesta economica per rinnovare, ma anche un ultimatum per decidere in fretta del proprio futuro. Nella mail inviata alla società, c'è anche l'indicazione del giorno e dell'ora in cui Dries Mertens e i suoi legali si aspettano una risposta: le ore 18 di domani. Non avranno alcun segnale da parte di De Laurentiis, scrive l'edizione odierna de Il Mattino. Il divorzio è ormai imminente.