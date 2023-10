Attenzione alla Fiorentina: è in striscia positiva da 6 gare e stasera può eguagliare un record

"Contro il Napoli è una sfida dal sapore Champions ma Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina non soffrono di vertigini".

"Contro il Napoli è una sfida dal sapore Champions ma Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina non soffrono di vertigini". Inizia così l'articolo di TuttoSport per la partita di questa sera tra Fiorentina e Napoli. La Fiorentina infatti ha voglia di alzare l'asticella e continuare una striscia positiva che dura da sei partite tra campionato e Conference. Nonostante il poco tempo per recuperare dalla partita di Conference (rivelatasi più dura del previsto), la voglia di arrivare a quota 17 punti prima della sosta (cosa avvenuta nella storia viola, nell’era dei 3 punti, soltanto due volta) è davvero tantissima.