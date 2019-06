Auriemma a sorpresa: "Primo obiettivo è un bomber, Rodrigo in pole con Zapata seconda opzione"

I grande obiettivo del Napoli resta un altro, quello della punta centrale da sempre reclamata da Ancelotti e condivisa dal patron. Lo scrive Raffaele Auriemma sul portale di Sportmediaset, parlando anche dei possibili obiettivi: "Il primo profilo resta sempre quello di Rodrigo, per il quale il Valencia continua a trincerarsi dietro il muro di un prezzo esagerato: 70 milioni di euro. Ma il Napoli non ha fretta ed attende fiducioso che il club levantino abbassi le pretese per sedersi al tavolo delle trattative, accettando la proposta del club azzurro di 50 milioni di euro. L’alta soluzione gioca in Italia e si sta comportando anche bene nella Coppa America: Duvan Zapata. Ma non sarà facile sottrarre il colombiano all’Atalanta che, attraverso la voce del presidente Percassi, lo continua a considerare incedibile per poter formare con il connazionale Muriel una straordinaria coppia in Champions League. Il Napoli, anche in questo caso, attende fiducioso che l’Atalanta si convinca ad aprire le contrattazioni, accettando di inserire nell’operazione Inglese, che tanto piace a Gasperini.