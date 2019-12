Auriemma: "ADL oggi incontra Gattuso che ha fretta, occhio all'ipotesi Reja"

"Oggi Aurelio De Laurentiis dovrebbe incontrare Rino Gattuso nel suo ufficio a Roma, per sentire l’ex allenatore del Milan che ha fretta perché c’è anche la Fiorentina che pressa, oltre al Guangzhou in Cina". La notizia arriva da Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport: "De Laurentiis sentirà le richieste di Ringhio (vorrebbe un anno e mezzo di contratto) e domani verrà a Napoli per seguire la sfida con il Genk, ma anche per incontrare un suo vecchio amico Edy Reja: l’attuale ct della nazionale albanese è stato invitato alla festa di addio di Marek Hamsik, che sarà celebrato dal suo ex pubblico prima dell’inizio del match. Potrebbe essere anche il vecchio nocchiero friulano il traghettatore della squadra azzurra, nel caso in cui con Gattuso non si riuscisse a trovare l’intesa economica e qualora la situazione con Ancelotti dovesse precipitare con l'esonero dell’allenatore presentato come quello che sarebbe rimasto a Napoli per 10 anni.