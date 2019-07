Auriemma anticipa: "Manolas a Dimaro tra il 10 e il 12 luglio"

Manolas a Dimaro tra il 10 o il 12 di luglio. Lo annuncia Raffaele Auriemma su Twitter, con il collega che scrive: "Mi fa piacere che altri colleghi esperti di mercato abbiano riscontrato, come scrivo da sabato su Tuttosport, che Manolas aveva raggiunto Raiola a Montecarlo per chiudere l'accordo col Napoli. Prossimo step: volo (10 o 12) Mikonos-Treviso e passaggio in auto fino a Dimaro".

