Auriemma esalta Elmas: “Ha lasciato a bocca aperta solo chi non lo conosceva”

Utilizzato dal primo minuto contro il Marsiglia, il classe ’99 Elmas ha convinto tutti alla prima vera uscita in azzurro. “Ha lasciato a bocca aperta solo quelli che non erano ancora a conoscenza del suo talento”, scrive Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola. “L’ex Fenerbache sa svolgere ogni ruolo del centrocampo e si propone come alternativa, indifferentemente, a Fabian, Zielinski e pure Allan”, si legge ancora sul quotidiano.