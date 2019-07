Auriemma: "Priorità resta Pèpè, Napoli spera ancora: proposti i 5 mln d'ingaggio richiesti"

Il Napoli non molla Nicolas Pèpè. Questo è quanto scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport: "Il presidente De Laurentiis e la squadra mercato del Napoli stanno lavorando in maniera incessante su tutti gli obiettivi, con una priorità che si chiama Nicolas Pepé. La trattativa si è complicata da quando l’Arsenal pare abbia offerto una commissione più alta ai suoi agenti. Il tecnico Unai Emery però dice: "Ottimo calciatore, ma ci serve qualcuno in grado di migliorare la rosa e garantire diverse alternative». Frasi che avvicinerebbero Pepé al Napoli. Il club partenopeo tiene duro proponendo all’ivoriano del Lilla quei 5 milioni a stagione richiesti. Bisognerà resistere fino all’8 agosto, quando chiuderà il mercato in Inghilterra, e nel frattempo si tengono in caldo gli altri obiettivi".