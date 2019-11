Auriemma su Tuttosport: "ADL valuterà squadra e Ancelotti, ma non è solito esonerare allenatori..."

Il Napoli è chiamato a dare le risposte che tutto l'ambiente cerca nel periodo più delicato della storia recente del club. Raffaele Auriemma su Tuttosport analizza la situazione e si sofferma anche su quella legata al futuro di Ancelotti: "La squadra, ma anche lui (Ancelotti, ndr), sono finiti nell’occhio del ciclone, con il presidente De Laurentiis che valuterà ogni mossa, il rendimento ed i risultati che squadra ed allenatore saranno chiamati a raccogliere per evitare che a dicembre la stagione possa già essere gravemente compromessa. De Laurentiis non è abituato ad esonerare gli allenatori, soprattutto a stagione in corso, e lo ha fatto solo due volte: Donadoni sostituì Reja nella seconda parte della stagione 2008-2009 e poi allo stesso Donadoni fu chiesto di lasciare la panchina a Walter Mazzarri nell’ottobre 2009".