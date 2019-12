Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli non ha altra scelta che battere il Bologna"

Il Napoli non può sbagliare nel match di oggi contro il Bologna. Lo scrive anche Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport: "Il Napoli non ha alta scelta che battere il Bologna, anche se dalla sfida mancherà Allan, uno dei migliori contro il Liverpool, per un forte colpo che gli ha incrinato due costole. Il brasiliano si aggiunge all'elenco di cui fanno parte anche Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam, Lorenzo Tonelli e Kevin Malcuit. Gli azzurri, ieri in ritiro come succede sempre prima degli impegni casalinghi, vedono nel Bologna la squadra per ripartire, avendo negli ultimi cinque precedenti al San Paolo battuto i felsinei, realizzando almeno tre gol a gara per un totale di diciotto reti".