Auriemma su Tuttosport: "Insigne vorrebbe che Ancelotti utilizzasse di più il 4-3-3"

Lorenzo Insigne è impegnato con la Nazionale, formazione del quale è un perno fondamentale. Ma dalla prossima settimana bisognerà buttarsi a capofitto nel Napoli per rialzarsi insieme. Per trascinare la squadra, da capitano. Raffaele Auriemma scrive così su Tuttosport: "Stasera sarà titolare al fianco di Immobile e di Chiesa, in un 4-3-3 che esalta le sue caratteristiche tecniche e che vorrebbe anche Ancelotti utilizzasse con maggior frequenza nel Napoli. Quando mercoledì il capitano azzurro tornerà a Castelvolturno, tutti si aspettano che trovi il modo per fare fronte comune con l’allenatore, così da tirare su una squadra che non può cadere in depressione quando la stagione è appena cominciata e solo 10 partite sono state disputate finora".