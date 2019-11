Auriemma su Tuttosport: "Luperto potrebbe essere confermato a sinistra contro la Roma"

Ballottaggio a sinistra in vista per la sfida con la Roma. È quanto scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport: "Contro la Roma potrebbe essere confermato Luperto sulla sinistra, perché sta dimostrando di essere molto cresciuto anche come esterno sinistro, sempre che Ancelotti non decida di rilanciare MarioRui, ex della partita".