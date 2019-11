Auriemma su Tuttosport: "Numeri mettono Ancelotti sulla graticola, è lui l'osservato speciale"

Sarà una sfida tra numeri neri. Raffaele Auriemma su Tuttosport analizza le difficoltà azzurre nell'ultimo periodo: "Quelli del Milan e quelli del Napoli si somigliano così tanto, da immaginare una partita tra formazioni che non vedono l’ora di riscattarsi. Nella comparazione con lo scorso campionato, ci si accorge che le due formazioni sono quelle che hanno peggiorato il loro rendimento: la formazione partenopea è all’ultimo posto della speciale graduatoria guidata dal Cagliari (+10 punti) con un - 9 rispetto alla stessa giornata di un anno fa (19 contro 28), mentre il Diavolo è penultimo con un secco - 8, in virtù degli attuali 13 punti contro i 21 del campionato scorso. E sono numeri negativi che mettono sulla graticola i due allenatori. Carlo Ancelotti è l’osservato speciale del presidente per capire c ome riprenderà le redini di uno spogliatoio troppo in subbuglio negli ultimi tempi. La domanda è: riuscirà il Napoli ad approfittare di questa situazione assai critica dei rossoneri? A livello di organico la risposta è: sì. Però c’è da capire se anche la squadra di Carlo Ancelotti saprà ritrovarsi dopo le ultime cinque gare senza vittorie (contando tutte le competizioni) e per rivedere gli azzurri incapaci di vincere per sei gare, bisogna tornare fino al marzo 2013, ma in qual caso si arrivò a sette partite senza successi".