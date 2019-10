Auriemma su Tuttosport: "Oggi una delle poche chance per accorciare"

Partita diventata improvvisamente più importante del previsto per il Napoli quella di oggi pomeriggio sul campo della SPAL. Colpa dei due pareggi di Inter e Juventus, che permettono agli azzurri di sognare di accorciare in classifica, come scrive anche Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport:

"Ci sono momenti che bisogna cogliere al volo. La vittoria-rilancio di Salisburgo unita al doppio pareggio di Juventus (a Lecce) ed Inter (in casa con il Parma) costringeranno il Napoli a vincere oggi in casa della Spal. E' una delle poche occasioni che il campionato concederà per accorciare le distanze dalla vetta e gli azzurri non la dovranno sprecare. Anche se Juve ed Inter, appunto, insegnano che la partecipazione in Champions toglie punti in campionato".