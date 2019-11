Auriemma svela: "Ancelotti ha fatto notare alla squadre le differenze di approccio ai vari match"

Qestione di testa? Questa una delle chiavi di lettura del momento del Napoli, che Raffaele Auriemma analizza così sull'edizione odierna di Tuttosport: "Il Napoli deve fare risultato domani, in una gara che lo porterebbe con più di un piede agli ottavi di Champions. Ma servirà tutto ciò che sabato a Roma non si è visto: equilibrio, concentrazione, corsa a ritmo continuo. Ieri mattina, nella seduta post sconfitta, il coach Ancelotti ha rimarcato le differenze tra quella squadra che entusiasma nelle gare che contano ed un’altra che va a corrente alternata, talvolta anche nella stessa gara. Come è capitato all’Olimpico: dal 27’, dopo il rigore parato a Kolarov e che avrebbe permesso alla Roma di andare sul 2-0, il Napoli ha iniziato a giocare ed ha creato numerose palle-gol. A fine gara si contano 9 occasioni contro le 7 dei giallorossi, a conferma che la squadra produce, ma non concretizza".