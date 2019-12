"Avete solo un minuto per bere", svelate le prime frasi di Gattuso in allenamento

"Non dovete avere paura di sbagliare" oppure "Avete solo un minuto per bere" o ancora "Non mi importa se perdiamo palla, giochiamola". Queste alcune delle principali frasi di Gattuso durante il primo allenamento di ieri pomeriggio col suo Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino svela i dettagli di una seduta pomeridiana che è stata ricca di spunti, intensa, tanto impegno e le sollecitazioni del nuovo tecnico verso molti calciatori, Insigne su tutti. Uno show di urla, incitazioni, arrabbiature, sfoghi. Ringhio Star.