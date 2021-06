Bakayoko pronto a tornare in Italia: sarà il vice Kessie

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan. I rossoneri vogliono rifarsi il look puntando su Olivier Giroud e Tiemoué Bakayoko. Con l'Europeo finito anzitempo per la squadra di Deschamps, la punta parlerà con il Chelsea e cercherà di capire il suo futuro. Nel frattempo il centrocampista, ad un prezzo ragionevole, potrebbe essere scelto come vice Kessie.