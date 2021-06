Ballottaggio sulla corsia: due nomi per sostituire Hysaj

Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli: "Sondaggi per Faraoni e D'Ambrosio". Contatti continui tra Giuntoli e Spalletti per costruire il nuovo Napoli, anche se De Laurentiis, prima degli acquisti, vorrebbe capire quali titolari potrebbero partire per poi procedere al ricambio. I

n porta potrebbe tornare Luigi Sepe, ora al Parma. Servirà un terzino, probabilmente due. Sondaggi per Faraoni che ha segnato il gol-beffa che ha estromesso i campani dalla Champions, e l'interista D'Ambrosio, fresco di rinnovo annuale con l'Inter.