Barak e non solo: tre piste per il difensore centrale

Queste le piste calde in casa Napoli secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Napoli stringe per Antonin Barak della Fiorentina e per un difensore centrale. Queste le piste calde in casa Napoli secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"E ora, Barak. La trattativa per il centrocampista ceco della Fiorentina, 29 anni, entrerà nel vivo proprio a Riyad: il giocatore ha già dato il placet e i club chiacchierano sulla formula (prestito con obbligo la richiesta della Viola). Poi, il difensore: binari paralleli aperti con l’Udinese per Nehuen Perez, argentino di 23 anni, e Arthur Theate, belga di 23 anni del Rennes. L’ultima tentazione si chiama Oumar Solet, 23 anni, del Salisburgo".