Baratro Palermo, l’iscrizione è irregolare: incombe lo spettro della Serie D

Spazio alla vicenda Palermo nelle pagine di Tuttosport che parla di vero e proprio baratro in cui è caduta la società rosanero con contorni ancora tutti da chiarire con Tuttolomondo che prova a difendersi ("Problema telematico non dipeso da noi. Pronti a ricorrere al TAR) e tenere uno spiraglio aperto per un'iscrizione alla Serie B sempre più improbabile.

"Ma sullo sfondo c’è anche l’ipotesi di una truffa da parte di alcuni intermediari chiamati in causa per ottenere il documento. La Lev Ins, la società bulgara che avrebbe dovuto emettere la polizza fideiussoria, ha fatto sapere di non aver mai ricevuto l’incarico ventilando l’ipotesi di una denuncia da presentare già oggi presso la procura di Roma. - si legge nell'articolo - Per questo Tuttolomondo si è recato nella capitale per provare a fare chiarezza e ottenere un’altra fideiussione che possa sostituire quella mai arrivata e che doveva essere presentata entro lunedì. A questo punto le porte della Serie B però si chiuderebbero, visto che verrebbero a mancare anche le cause di forza maggiore invocate dal club siciliano che ora potrebbe dover ripartire dalla Serie D".