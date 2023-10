Barbano sul Cds: "Il pareggio è un rischio, rinvia le riflessioni su Garcia"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola, Alessandro Barbano scrive: "Il pareggio di Napoli e Milan contiene per entrambi un rischio. Quello di rinviare una riflessione su un’incompiutezza che riguarda in modo diverso, ma con la stessa urgenza, azzurri e rossoneri, e che Garcia e Pioli non possono più ignorare.

Le squadre più talentuose del campionato sono anche le più fragili. Il Milan perché si trascina da tempo un’immaturità che, anche al Maradona, gli è stata fatale. Impedendogli di gestire il doppio vantaggio con una disposizione difensiva più ordinata e un uso del possesso palla più accorto, come certamente l’Inter di Inzaghi avrebbe saputo fare. Il Napoli perché il possesso palla l’ha ormai perduto e non fa nulla per recuperarlo".