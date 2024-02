Barça su Kvara, CdS: "Dopo Zielinski e Osimhen a rischio anche lui..."

Il Barcellona su Kvaratskhelia: questa la notizia rilanciata nelle scorse ore da Mundo Deportivo. Voce che il Corriere dello Sport commenta così:

Il Barcellona su Kvaratskhelia: questa la notizia rilanciata nelle scorse ore da Mundo Deportivo. Voce che il Corriere dello Sport commenta così: "Era fatale che accadesse: e forse lo stavano già sbranando con gli occhi, però adesso si sa, non è più semplicemente una sensazione o una supposizione, perché bisognava che il mondo fosse abitato da ciechi, affinché non succedesse. E invece, ad ogni dribbling, o dinnanzi a qualsiasi veronica, quelle esplosioni di vitalità e quelle spruzzate di talento lasciavano un po’ ovunque - Barcellona inclusi - i sospiri maliziosi degli ammiratori (e delle ammiratrici).

E si poteva far finta di niente, sorvolare sugli sguardi languidi, però consapevoli che quel giorno, maledizione, sarebbe spuntato. Scrivono in Spagna, al “Mundo Deportivo”, che Khvicha Kvaratskhelia sta nel listone della spesa del Barça: elementare, Watson, si potrebbe aggiungere, però Napoli che ha già perduto Zielinski, che fatalmente dovrà rinunciare - e nella prossima estate senza che ci siano ritardi aerei - ad Osimhen, ora sente stritolare il proprio umore, perché anche il putto no.