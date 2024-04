Barcellona stoppato: ADL ha chiuso ogni discorso per Lobotka

Così Stanislav Lobotka aveva risposto ai complimenti dell’attuale tecnico del Barcellona.





"È un piacere quando il tuo idolo d'infanzia, Xavi, ti loda per come giochi. Mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”. Così Stanislav Lobotka aveva risposto ai complimenti dell’attuale tecnico del Barcellona.

A tal proposito, si erano generate voci su un possibile interesse del club bluagrana. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, però, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe già rifiutato le avances del Barcellona per il regista azzurro.