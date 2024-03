"Barella non ha bisogno di rotolarsi per terra": l'interista attaccato dopo il rigore col Genoa

Ha fatto molto discutere il rigore assegnato all'Inter contro il Genoa per il presunto fallo subito da Barella.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha fatto molto discutere il rigore assegnato all'Inter contro il Genoa per il presunto fallo subito da Barella. A tal proposito, il Corriere della Sera oggi in edicola attacca così il centrocampista nerazzurro: “Così come l’Inter non avrà bisogno di un rigore inesistente per conquistare con pienissimo merito uno scudetto da sogno, allo stesso modo un campione come Barella, il miglior calciatore italiano di oggi, non ha bisogno di rotolarsi per terra. Non è un bel messaggio.

E questo vale per tutti, perché purtroppo il malcostume riguarda tutta la serie A. Anche il milanista Hernandez, per dire, a volte accentua. Il trend del torneo è negativo: siamo già a quota 7 gialli, quando nella stagione passata furono 8 in tutto. In Premier, guai a chi simula: la condanna è unanime. Questione di mentalità da correggere. Come? Con qualche ammonizione in più, certo. Ma anche, anzi soprattutto, attraverso l’esempio”.