Bari, i De Laurentiis pronti a grandi investimenti: budget da 10 mln e un grande sponsor

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bari ha tutta l’intenzione di starci il meno possibile in Serie C. Luigi De Laurentiis ha pronti investimenti per 10 milioni di euro per togliere dalla terza serie il club dei galletti e riportarlo almeno nei cadetti. In cantiere c’è un accordo pluriennale con un importante main sponsor che verrà annunciato nei prossimi giorni. A Bari si sogna.