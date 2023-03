Basterebbe una pec per il rinnovo di Spalletti, ma le parti si incontreranno

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Pochi dubbi sulla permanenza di Luciano Spalletti al Napoli, con il club che ha dalla sua l'opzione per attivare in automatico il rinnovo del tecnico. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Per quanto riguarda l'aspetto puramente burocratico, il club per azionare l'opzione unilaterale di rinnovo, dovrebbe inviare una pec. Basterebbe dunque un semplice clic ed il gioco è fatto. Tuttavia le parti a prescindere da questo dettaglio, si accomoderanno per guardarsi in faccia e discutere".