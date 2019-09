Battere il Liverpool in quattro mosse: dalla difesa a 3 ai cambi, così Ancelotti ha atterrato Klopp

E' soltanto la prima partita, ma vincere contro i campioni d'Europa fa sempre un certo effetto. Non è la prima volta che il Napoli batte il Liverpool, già un anno fa era successo, ma il sapore dei tre punti stavolta sembra avere qualcosa in più. Merito di Ancelotti, forse, che ha aumentato la consapevolezza nella squadra. Merito della sua spregiudicatezza. Klopp - si legge - è stato battuto da Carletto in quattro mosse su tutte.

LA SOLITA DIFESA E I CAMBI - Innanzittutto c'è il passato, dal quale è bene attingere per vivere meglio il presente. Così l'allenatore di Reggiolo s'è affidato alla solita difesa a tre in fase di possesso, la mossa dell'anno scorso, riproposta quest'anno; poi il coraggio di osare con Di Lorenzo debuttande, e ancora la scelta di spingere Lozano addosso ai centrali per allungarli; infine i cambi, tutti coraggiosi, da Zielinski a Llorente.