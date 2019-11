Beccantini sulla Gazzetta: "Mertens supera Diego, ma è blasfemo azzardare confronti così irriverenti"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport il giornalista Roberto Beccantini parla dei gol di Mertens in relazione a quelli di Maradona: "I numeri, questi conosciuti. Bisogna stare attenti a maneggiarli. Con la doppietta di Salisburgo, Dries Mertens ha scavalcato Diego Armando Maradona nella classifica dei cannonieri del Napoli, 116 a 115. Adesso, davanti, non ha che Marek Hamsik, solitario a quota 121. Non potrà non raggiungerlo, visto il ritmo, e non potrà non superarlo, visto l’arsenale di cui dispone, ma sarebbe blasfemo usare la calcolatrice per azzardare confronti così irriverenti, così stridenti: Diego resta Diego, sempre, comunque e a chiunque lo si paragoni. Amen".