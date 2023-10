Beffa Osimhen: quando tornerà giocherà solo un mese e poi andrà via per la Coppa d'Africa

Victor Osimhen tornerà il 25 novembre, dopo la prossima sosta, e giocherà solo un mese e poi andrà di nuovo via per la Coppa d'Africa

Victor Osimhen tornerà il 25 novembre, dopo la prossima sosta, e giocherà solo un mese e poi andrà di nuovo via per la Coppa d'Africa. Queste le partite che giocherà: Atalanta e Real Madrid a fine novembre; Inter, Juventus, Braga, Cagliari, Roma e Monza a dicembre. Poi si entrerà nel 2024 (e converrà sorvolare sulle questioni del rinnovo), poi ci sarà la Coppa d’Africa come ricorda il Corriere dello Sport.