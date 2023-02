Bel traguardo per Meret, oggi festeggia le 100 presenze in A: "Senza ombre né dualismi nocivi"

La prima volta in Serie A fu più di cinque anni fa, il 28 gennaio 2018 in SPAL-Inter, quando la carta d'identità recitava 20 anni.

La prima volta in Serie A fu più di cinque anni fa, il 28 gennaio 2018 in SPAL-Inter, quando la carta d'identità recitava 20 anni. Oggi, a 25, Alex Meret festeggerà le 100 presenze nel massimo campionato. Lo evidenzia il Corriere dello Sport: "È la centesima in serie A per Alex Meret, il custode del sogno, tredici con la Spal, 86 con il Napoli e una carriera che adesso ha preso una forma, gli appartiene per intero, può sentirla completamente sua, senza ombre, né dualismi nocivi dinnanzi ai cinquantamila annunciati per la gara con la Cremonese".