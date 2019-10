Belotti mette la difesa del Napoli in ansia: il Gallo ha già colpito 5 volte il Napoli

Stavolta l'unica scelta possibile sembra averla già fatta, Carlo Ancelotti, alla vigilia di una partita complicata, a tratti decisiva. La difesa è un cantiere, ci sono pochi interpreti, solo un ballottaggio andrebbe approfondito eppure potrebbe non essere necessario. A destra, salvo sorprese, toccherà ancora a Di Lorenzo, una delle note liete dell'ultimo periodo, un terzino affidabile che sfrutta il suo passato da difensore centrale per interpretare il suo ruolo in modo inedito. Per il resto, il reparto è già completo, oltre ad essere orfano di elementi importanti e potenziali titolari. Come Koulibaly e Mario Rui, assenti. Come Maksimovic, la prima vera alternativa ai titolari.

INSIDIE. Domani il pericolo numero uno sarà Belotti, un attaccante che il Napoli ha spesso sofferto, dal quale ha già subito cinque gol in dieci precedenti. Una media pericolosa, una rete ogni due partite, un motivo in più per provare ad arginarlo, frenandone l'istinto da bomber che ha caratterizzato anche questo avvio di campionato con cinque centri in sei partite. Ma il Torino, reduce dal ko di Parma, sarà squadra temibile anche perché proporrà il riscatto del grande ex, Verdi, in cerca di luce dopo un anno difficile vissuto a Napoli.