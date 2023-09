Berardi, Scamacca e non solo: le novità per l'Italia nei prossimi convocati di Spalletti

Con la pausa per le Nazionali oramai volta al termine, il Corriere della Sera analizza la rosa dell'Italia di Spalletti e si proietta verso il futuro

Con la pausa per le Nazionali oramai volta al termine, il Corriere della Sera analizza la rosa dell'Italia di Luciano Spalletti e si proietta verso il futuro, cercando di prevedere i possibili prossimi convocati.

In Nazionale, si legge, nelle prossime convocazioni ci saranno anche Buongiorno del Torino, Berardi del Sassuolo e Scamacca dell'Atalanta, così come Kean se riuscirà a trovare continuità con la Juventus. Altri profili più giovani, invece, saranno inseriti gradualmente e magari uno per volta. I nomi papabili sono quelli di Udogie del Tottenham, Ricci del Torino e Casadei del Leicester.