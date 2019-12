Berge l'alternativa a Torreira: un aspetto favorisce il Napoli, ma il Genk è bottega cara

L'alternativa a Lucas Torreira per il ruolo di regista che tanto serve al Napoli è Sander Berge. A riportarlo è l'edizione di oggi de Il Mattino, secondo cui il centrocampista del Genk (bottega molto cara) è nella lista dei desideri di Giuntoli da un bel po'. Sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina, ma il club azzurro spera di essere ancora in pole. Il giocatore vorrebbe una squadra che gli garantisca un posto fisso, cosa che il Liverpool, altro club a lui interessato, non potrebbe di certo assicurare. Il Napoli, invece, gli darebbe in mano le chiavi del centrocampo, ma sarà difficile strappare un accordo economico con il Genk.