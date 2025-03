Billing, pioggia di 7 dai quotidiani: "Un gol che pesa come il Vesuvio, diventa re per una notte!"

Philip Billing vale il pareggio del Napoli contro l'Inter con un bel gol e all'indomani del match piovono 7 dai quotidiani. A cominciare dal Corriere dello Sport: "Puntualissimo l’inserimento sul gol: tiro su tiro e lo scettro di re per una notte. Grande impatto, decisivo". Si accoda Tuttosport: "Entra e fa subito centro". Stessa valutazione da parte del Corriere della Sera: "Nel posto giusto al momento giusto, il jolly che tiene vivo il testa a testa".

Mezzo punto in meno nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport: "Il voto sta tutto nella zampata del gol che pesa come il Vesuvio. Senza quel guizzo, oggi Napoli penserebbe allo scudetto in modo diverso". Il miglior voto è quello del Mattino, che lo premia con un 7,5: "La mossa brillante. Mette fisico e astuzia. Posto giusto al momento giusto".