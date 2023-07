Bivio Lozano: rinnovo al ribasso o cessione

"Il Chucky non ha ancora recuperato dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro rimediata il 7 maggio scorso contro la Fiorentina"

Lozano ad un bivio della sua avventura in maglia Napoli. A parlare del futuro del messicano è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Chucky non ha ancora recuperato dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro rimediata il 7 maggio scorso contro la Fiorentina, oggi farà dei test medici per rendersi conto dei tempi di cui ha bisogno per rientrare in gruppo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, il Napoli ha posto l’ultimatum: o rinnovo al ribasso o cessione.