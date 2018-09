Bocciatura unanime per Ounas: "Tutte le sue scelte sono sbagliate, gioca come se fosse da solo"

Bocciatura unanime per Adam Ounas entrato nel finale contro la Stella Rossa.

GAZZETTA 5,5: "Il finale del Napoli è generoso, ma poco lucido: le energie cominciano a mancare. Lui dovrebbe dare freschezza, non creare pericoli".

CORRIERE DELLO SPORT 5,5: "Tutte le sue scelte sono sbagliate. Gioca come se fosse da solo".

TUTTOSPORT 5: "Non riesce a dare lo sperato innesto di freschezza".

IL MATTINO 5,5: "Entra al posto di Callejon e affronta con coraggio Rodic in uno contro uno con il campo aperto. Il difensore serbo gli ruba il tempo. Un peccato che non cerchi mai il fondo anche quando ne ha lo spazio, ha la tendenza ad accentrarsi con anticipo e a provare poi il tocco al compagno in area. Ci vuole più rudezza".

REPUBBLICA 5