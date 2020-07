Jeremie Boga resta in cima alla lista della spesa del Napoli. Lo ribadisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come il Sassuolo continui a sparare altissimo per l’esterno: la richiesta è di 50 milioni.

Ecco perché il Napoli continua a valutare alternative, focalizzandosi su tre nomi: Bernardeschi, Everton del Gremio ed Under della Roma.