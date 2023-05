Bologna-Napoli, probabili formazioni CdS: chance per Bere e Ostigard? Un dubbio davanti

In mezzo alle tante voci sul futuro della panchina oggi si gioca una partita. Il Napoli fa visita al Bologna e ha qualche problema di formazione in attacco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In mezzo alle tante voci sul futuro della panchina oggi si gioca una partita. Il Napoli fa visita al Bologna e ha qualche problema di formazione in attacco. Osimhen e Kvaratskhela sono certi di un posto, ma a destra senza Lozano e Politano potrebbe toccare a Raspadori, davanti nel ballottaggio con Zerbin. In difesa Bereszynski e Ostigard dovrebbero far rifiatare Di Lorenzo e Rrahmani. Di seguito le probabili formazioni del Corriere dello Sport.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer, Arnautovic, Barrow

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia