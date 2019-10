Bomber Meret: decisivo come un attaccante, coi suoi 'gol' sogna Euro 2020 da titolare

Il bello arriva adesso perché c'è una stagione ancora tutta da vivere per scegliere: tra i pali c'è l'imbarazzo della scelta, con le sue parate Alex Meret sta meritando l'attenzione di tutti, specialmente di Mancini, ct dell'Italia, patria di un altro talento che indossa guantoni come fosse un veterano. Donnarumma oppure Meret, con l'ingombrante presenza di Sirigu, il senatore - ma neanche tanto - di un reparto al sicuro, difeso da sei mani e un surplus di talento. Il Napoli è spettatore interessato di questo ballottaggio, si gode il suo portiere, lo fa soprattutto De Laurentiis che fu il principale protagonista di un'intuizione che oggi lo fa sorridere. Meret arriva quando va via Reina, mentre si valutano altri profili. Poi la svolta: fa tutto il presidente. Va da Pozzo, offre 20 milioni, torna a casa col portiere del futuro Karnezis, che lo conosce da quand'era piccolissimo. Lo show di Salisburgo è l'ennesimo, il secondo in cinque giorni, è un'altra partita da consegnare alla storia, da presentare nel curriculum in cui l'elenco dei miracoli è già lungo così come le pagine bianche ancora tutte da scrivere.

GOLEADOR. Non segna ma è come se lo facesse, Meret. Col Verona una tripletta in dieci secondi, col Salisburgo altre tre parate come gol, uno dopo l'altro, per sbarrare la strada agli avversari intromettendosi nella serata magica di Mertens che un po' è stata anche la sua. Non si contano più le parate di Meret, sono sorprendenti perché complicate, eppure sembrano semplici, ordinaria amministrazione. Merito del suo stile ma anche di un carattere glaciale, da friulano doc, che gli permette di restare lucido in ogni situazione. Proprio questa è la grande qualità di Meret. Si aggiunge alle doti tecniche: riflessi felini, grande reattività, senso della posizione e agilità che quasi stona coi suoi centimetri ma è coerente con un fisico esile col quale s'esalta.

IL SOGNO. Meret aspetta ancora di debuttare in Nazionale, potrebbe accadere nelle prossime partite, se lo merita. Un traguardo momentaneo in attesa del prossimo: la convocazione a Euro 2020. Oggi sembrano esserci pochi dubbi: Mancini ha già scelto il trio, con Donnarumma e Sirigu non può che esserci Meret, lo ha sussurrato il campo che raramente sbaglia. Ma nei prossimi mesi la sfida sarà quella di far perdere certezze al ct, perché un posto da titolare non è utopia ma un sogno doveroso alimentato da prestazioni che non possono passare inosservate. Ogni volta è quella buona per prendere appunti.