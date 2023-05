Brutto Napoli, ma quanti tentativi nel finale: si paga gran Di Gregorio ed errori arbitro

Non è stato il miglior Napoli quello visto a Monza, ma Luciano Spalletti ha pagato anche la giornata di grazia di Di Gregorio

Non è stato il miglior Napoli quello visto a Monza, ma Luciano Spalletti ha pagato anche la giornata di grazia di Di Gregorio e quella da dimenticare dell'arbitro Cosso. A scriverlo è Tuttosport: "I ragazzi di Palladino hanno subito aggredito il match, lasciando al Napoli il possesso palla, ma pressando sulla trequarti e ripartendo rapidamente soprattutto sulla corsia mancina dove la coppia Carlos Augusto-Pessina ha fatto la differenza. Bellissimo l’1-0 costruito sui 100 metri del campo - aperto dalla giocata Pessina-Mota e chiuso dagli stessi due giocatori -, buona la successiva gestione.

Più pressante il Napoli nella ripresa, ma dopo nove minuti la dormita della difesa ha permesso all’ex Petagna di segnare il 2-0, rete che ha convinto Galliani a lasciare come sempre lo stadio per andare al Duomo di Monza. Il Napoli, molto impreciso, a quel punto ci ha provato - Spalletti ha chiuso con cinque punte -, ma ha trovato un buon Di Gregorio e l’arbitro Cosso che su tre rigori richiesti non ne ha concesso uno (c'era però quello su Osimhen, fallo di Pessina)".