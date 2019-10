Bucchioni: "Frizioni Ancelotti-Insigne, riuscirà ADL a ricomporre la vicenda?"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della vicenza Insigne in casa Napoli: "Di cosa parleranno oggi, invece, Ancelotti e Insigne? Dovrebbe esserci un incontro fra i due per cercare di ritrovare un rapporto e proseguire il lavoro appena iniziato. Ma cosa è successo? Insigne non vuole giocare esterno nel 4-4-2. Si sente la punta sinistra nel tridente, ma anche la seconda punta del 4-4- adottato nelle ultime settimane. Ancelotti invece ha in mente Milik e Llorente come prima punta, Lozano e Mertens come seconda. Su questo c’è stato l’irrigidimento di Insigne che teme di snaturarsi sull’esterno, deve lavorare di più, arriva meno lucido in zona gol e non ultimo teme per la Nazionale. Non gradendo le idee di Ancelotti, Insigne si sarebbe allenato più blandamente, con minor partecipazione scatenando così l’ira del tecnico che l’ha mandato in tribuna col Genk. Riuscirà De Laurentiis a ricomporre la vicenda? E’ un obbligo se davvero il Napoli vuol continuare a crescere e crede (come è giusto) in una stagione da protagonista in tutte le competizioni. Non c’è altra strada".